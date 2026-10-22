Россиянка Диана Шнайдер обыграла Эалу и вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо, обыграв представительницу Филиппин Александру Эалу. Встреча второго круга завершилась победой 22-летней россиянки в двух сетах — 7:5, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 55 минут. Шнайдер, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, сумела одолеть 20-ю ракетку планеты, не отдав ей ни одной партии.

Матч получился напряжённым. В первом сете россиянка дожала соперницу со счётом 7:5, а во втором закрепила преимущество, завершив встречу со счётом 6:4. По ходу игры Шнайдер реализовала шесть брейк-пойнтов из 14, не выполнила ни одной подачи навылет и допустила три двойные ошибки.

Теперь россиянке предстоит встреча с американкой Ивой Йович, которая занимает 12-ю строчку мирового рейтинга WTA. Победительница следующего матча получит путёвку в полуфинал соревнований.

Для Шнайдер это уже вторая победа на турнире в Нинбо. В стартовом матче она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Тогда борьба продолжалась почти два с половиной часа.

Турнир в Нинбо проходит на открытых кортах с твёрдым покрытием. Его призовой фонд составляет 1 206 446 долларов, а финал запланирован на 25 октября.