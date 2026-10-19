Россиянка Кузнецова вновь поборется за место в Зале теннисной славы

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вошла в число кандидатов на включение в Международный зал теннисной славы в 2027 году. Четырёхкратная победительница турниров Большого шлема претендует на престижное признание второй год подряд. Список номинантов опубликован на официальном сайте организации.

Конкуренцию 41-летней россиянке составят бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, четырежды побеждавшая на турнирах Большого шлема в одиночном и парном разрядах, и аргентинец Хуан Мартин дель Потро — чемпион US Open 2009 года. В отдельной категории тенниса на колясках номинирован японец Синго Куниеда, завоевавший четыре золота Паралимпийских игр.

Болельщики смогут проголосовать за своих фаворитов до 25 октября. Три лидера народного голосования получат дополнительные процентные баллы при рассмотрении кандидатур экспертной комиссией, состоящей из журналистов, историков тенниса и действующих членов Зала славы. Для избрания необходимо набрать не менее 75% голосов с учётом бонусных баллов. Имена новых членов объявят позднее осенью.

Кузнецова дважды выигрывала турниры Большого шлема в одиночном разряде: US Open в 2004 году и «Ролан Гаррос» в 2009-м. Ещё два титула она завоевала на Australian Open в парном разряде — в 2005 и 2012 годах. За карьеру россиянка выиграла 18 турниров WTA в одиночном разряде и 16 — в парном, а её наивысшей позицией в мировом рейтинге стало второе место.

Кузнецова уже претендовала на включение в Зал славы в 2026 году. Тогда россиянка заняла третье место в голосовании болельщиков, уступив Роджеру Федереру и Хуану Мартину дель Потро. Это принесло ей один дополнительный процентный балл, однако для избрания голосов не хватило. Федерер впоследствии вошёл в Зал славы, а Кузнецова и дель Потро получили новую возможность побороться за признание в 2027 году.