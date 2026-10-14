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Регион
Опубликовано 14 октября, 20:47

Диане Шурыгиной продлили арест по делу о порнографии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Диана Шурыгина останется в следственном изоляторе до 19 ноября 2026 года. Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста блогера, обвиняемой в распространении порнографии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В судебной инстанции уточнили, что решение вынесено в отношении Дианы Алексеевны Шляниной. Именно под этой фамилией известная участница телевизионных ток-шоу проходит по уголовному делу.

Расследование связано с незаконным распространением порнографических материалов группой лиц. Шурыгиной предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 242 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы.

Первоначально блогер находилась под домашним арестом. Однако 8 июля суд ужесточил меру пресечения из-за допущенных нарушений и отправил обвиняемую в СИЗО.

По тому же делу проходят Анастасия Овсянникова и Людвиг Кричкер. В отличие от Шурыгиной, оба фигуранта остаются под домашним арестом.

Обвиняемая в распространении порно Диана Шурыгина заболела в СИЗО
Обвиняемая в распространении порно Диана Шурыгина заболела в СИЗО

Ранее Life.ru сообщал, что суд оставил Шурыгину в СИЗО, несмотря на доводы защиты о состоянии её здоровья. Адвокаты просили смягчить меру пресечения по медицинским показаниям, однако суд продлил содержание под стражей до 19 октября.

Больше новостей о резонансных уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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