Обвиняемая в распространении порно Диана Шурыгина заболела в СИЗО

Диана Шурыгина, находящаяся в СИЗО по делу о порнографии, серьёзно простудилась и сейчас лечится от ангины антибиотиками. 27-летняя блогерша содержится в 12-местной камере, где сталкивается с суровыми бытовыми условиями и острой нехваткой тёплых вещей, рассказала её подруга Диана Бичарова.

«В СИЗО очень холодно. Диана заболела ангиной. Она колет антибиотики. Я заказала лекарства и тёплые вещи, но они пока не дошли. Условия там, мягко говоря, не очень. Одежды у неё почти нет. Но, в целом, Диана держится молодцом», — отметила собеседница kp.ru.