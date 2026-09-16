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Опубликовано 16 сентября, 14:27

Обвиняемая в распространении порно Диана Шурыгина заболела в СИЗО

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Диана Шурыгина, находящаяся в СИЗО по делу о порнографии, серьёзно простудилась и сейчас лечится от ангины антибиотиками. 27-летняя блогерша содержится в 12-местной камере, где сталкивается с суровыми бытовыми условиями и острой нехваткой тёплых вещей, рассказала её подруга Диана Бичарова.

«В СИЗО очень холодно. Диана заболела ангиной. Она колет антибиотики. Я заказала лекарства и тёплые вещи, но они пока не дошли. Условия там, мягко говоря, не очень. Одежды у неё почти нет. Но, в целом, Диана держится молодцом», — отметила собеседница kp.ru.

Напомним, уголовное преследование звезды Сети началось в середине июня, когда её задержали за несколько дней до запланированного побега на Бали. Сокамерницы опознали скандальную блогершу и поручили ей мыть полы и санузлы. Диане Шурыгиной грозит до шести лет колонии за незаконное изготовление и оборот откровенного контента.

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Борис Эльфанд
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