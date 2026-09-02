Отель, тайные встречи и 15 тысяч долларов: СМИ узнали о романе Дианы Шурыгиной с экс-чиновником
Kp.ru: У Дианы Шурыгиной был роман с бывшим чиновником
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Диана Шурыгина на протяжении года была любовницей высокопоставленного бывшего чиновника, а встречи проходили в дорогом столичном отеле. Такие подробности сайту kp.ru рассказал приятель девушки, которая сейчас находится в СИЗО по делу о распространении порнографии.
По словам собеседника, после развода с первым мужем 20-летняя Шурыгина начала тайные отношения с мужчиной, который был значительно старше неё. В телефонной книге он значился всего одной буквой, поскольку имя она скрывала даже от подруг. У тайного бывшего ухажёра даже имелась семья: жена и дети.
«С Дианой они должны были встречаться чётко по расписанию – два раза в месяц. На эти свидания она приезжала на такси в гостиницу «Рэдиссон» на Кутузовском проспекте — которая бывшая «Украина», — сказал собеседник изданию.
Любовник арендовал один из самых дорогих номеров и ежемесячно платил Шурыгиной около 15 тысяч долларов, что составляет примерно 1,2 миллиона рублей. При этом девушка параллельно состояла в отношениях с другим молодым человеком, который её содержал. О тайных встречах с чиновником он не догадывался.
Напомним, Диане Шурыгиной грозит до шести лет лишения свободы. Ей предъявили обвинение в производстве и распространении порнографических материалов. В июле суд заключил блогершу под стражу. Защита просила изменить меру пресечения из-за медицинских показаний. По данным Mash, это были вагинопластика и операция на груди. Но суд в столице оставил под арестом Шурыгину.
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