Необычная реакция американцев на российское молоко объясняется различиями в пищевых привычках, условиях проживания и культурных традициях. Восприятие вкуса во многом зависит от того, какие продукты человек употреблял с детства. Об этом в беседе с 360.ru рассказала диетолог и нутрициолог Елена Соломатина.

Поводом для обсуждения стали набирающие популярность в интернете видеоролики, на которых иностранцы дегустируют привычные россиянам продукты. Особенно много вопросов у жителей США вызывает отечественное молоко. Однако, как пояснила специалист, представления о его вкусе могут существенно различаться даже среди самих американцев.

«Если американец вырос на ферме или рядом, привык к вкусу фермерского молока, это одна история», — отметила Соломатина.

Совсем иначе продукт воспринимают жители крупных городов, привыкшие преимущественно к напиткам из картонных упаковок. По словам эксперта, на гастрономические предпочтения также влияет происхождение человека. В многонациональных США существуют совершенно разные традиции употребления молочных продуктов.

В частности, специалист обратила внимание на особенности питания выходцев из Индии, где широко распространено натуральное молоко. У людей с азиатскими корнями, напротив, привычка регулярно пить такой продукт может отсутствовать. Поэтому реакцию американцев на российскую молочную продукцию нельзя объяснить какой-то одной причиной.