Диетолог объяснила, почему американцы так не любят российское молоко
Врач Соломатина: Вкус на молоко у жителей США формируется от места жительства
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Необычная реакция американцев на российское молоко объясняется различиями в пищевых привычках, условиях проживания и культурных традициях. Восприятие вкуса во многом зависит от того, какие продукты человек употреблял с детства. Об этом в беседе с 360.ru рассказала диетолог и нутрициолог Елена Соломатина.
Поводом для обсуждения стали набирающие популярность в интернете видеоролики, на которых иностранцы дегустируют привычные россиянам продукты. Особенно много вопросов у жителей США вызывает отечественное молоко. Однако, как пояснила специалист, представления о его вкусе могут существенно различаться даже среди самих американцев.
«Если американец вырос на ферме или рядом, привык к вкусу фермерского молока, это одна история», — отметила Соломатина.
Совсем иначе продукт воспринимают жители крупных городов, привыкшие преимущественно к напиткам из картонных упаковок. По словам эксперта, на гастрономические предпочтения также влияет происхождение человека. В многонациональных США существуют совершенно разные традиции употребления молочных продуктов.
В частности, специалист обратила внимание на особенности питания выходцев из Индии, где широко распространено натуральное молоко. У людей с азиатскими корнями, напротив, привычка регулярно пить такой продукт может отсутствовать. Поэтому реакцию американцев на российскую молочную продукцию нельзя объяснить какой-то одной причиной.
Ранее Life.ru рассказывал о китайце, которого удивили привычные россиянам продукты. Мужчина прожил в России девять лет, однако так и не смог привыкнуть к некоторым особенностям местной кухни. Например, кефир он поначалу принимал за испорченное молоко из-за непривычных вкуса и консистенции.