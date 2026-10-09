«Зачем газ в воде?» Живущий в России китаец назвал 5 продуктов, ставших для него загадкой

Китаец Чжу Цзяхао, которого в России зовут Жорой, живёт здесь девять лет. Язык он выучил, к климату привык, но пять продуктов из обычных супермаркетов так и остались для него загадкой. Историю мужчины рассказала блогер Елена Лисейкина, передаёт «Царьград».

Первое недоумение вызвал томатный сок. В Китае помидоры чаще добавляют в горячие блюда, поэтому делать из них напиток Жора не понимает. Солёные помидоры целиком тоже кажутся ему нелогичными: овощ и так вкусный, зачем его ещё и солить.

С варениками вышла отдельная история. Китаец привык, что в тесте обязательно должно быть мясо. Когда он узнал, что внутри картошка, то сильно удивился.

Кефир поначалу и вовсе принял за испорченное молоко — вкус и консистенция показались странными. А газ в воде он не понимает до сих пор: зачем добавлять пузырьки в простую воду.

При этом сам Жора в России прижился. Он не боится местного климата и свободно говорит по-русски. Просто некоторые привычные для нас вещи так и остались для него чужими.

А ранее Life.ru писал, что в Китае зафиксировали рекордный интерес к изучению русского языка. Он как специальность преподаётся в 185 китайских вузах, более 400 университетов предлагают его как общеобразовательный предмет, а более 300 школ включили русский язык в свою программу.