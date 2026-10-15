Диетолог развеяла миф о жиросжигающих свойствах воды с лимоном

Привычка начинать утро со стакана воды с лимоном может способствовать снижению веса, но не за счёт ускоренного сжигания жира. Об этом РИА «Новости» рассказала доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева.

Специалист опровергла распространённое представление об очищающих свойствах такого напитка. По её словам, лимонная кислота не выводит из организма токсины. При этом содержащийся в цитрусе витамин С необходим для нормальной работы иммунной системы и поддержания здоровья сосудов.

Польза лимонной воды для фигуры заключается прежде всего в возможности сократить калорийность рациона. Благодаря приятному вкусу она способна заменить сладкие соки, чай с сахаром или кофе со сливками. Отказ от таких напитков помогает уменьшить ежедневное потребление калорий.

«Сокращение жидких калорий способствует дефициту энергии, поэтому стакан воды с лимоном перед едой занимает место в желудке, создавая чувство наполненности, притупляет голод и помогает уменьшить порции», — объяснила Лебедева.

Диетолог также напомнила о важности соблюдения питьевого режима для обмена веществ. Утренняя порция жидкости, по её словам, может избавить от желания перекусить, когда жажда ошибочно воспринимается как голод.

Ещё одно возможное свойство лимона связано с работой пищеварительной системы. Содержащаяся в нём кислота способна усиливать выделение желудочного сока и стимулировать отток желчи, способствуя усвоению белков и переработке жиров. При этом пищеварительные процессы активизируются и без дополнительных стимуляторов, когда человек начинает есть.

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