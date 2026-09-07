«Дигория» объединит 120 исследователей для разработки образа будущего России

В Москве 28 сентября стартует Социально-гуманитарная экспедиция «Дигория». 120 российских исследователей отправятся на теплоходе по маршруту Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Дубна — Москва. Участники проведут серию семинаров, дискуссий и проектных сессий, посвящённых осмыслению будущего человека, общества и государства.

Экспедиция станет прикладным продолжением Международной научно-практической конференции «Философия будущего: идеи и смыслы». Если на конференции участники обсуждали ключевые идеи и подходы к осмыслению будущего, то в рамках «Дигории» эти вопросы станут основой для совместной аналитической и проектной работы философов, политологов, социологов и представителей других социально-гуманитарных дисциплин.

«Конференция «Философия будущего» показала колоссальный запрос на осмысление будущего в академической среде, но мы не хотели, чтобы этот разговор остался только в стенах МГУ. Экспедиция — это способ перевести диалог в новое поле и вовлечь в него молодых людей, у которых есть энергия и желание влиять на то, в какой стране и каком мире нам предстоит жить. ЭИСИ последовательно поддерживает начинания молодёжи, помогая реализовывать научные исследования и воплощать проекты, разработанные молодыми людьми. «Дигория» — один из главных проектов такого рода», — отметила генеральный директор ЭИСИ и член Академического совета экспедиции Анна Федулкина.

В ходе экспедиции участники будут работать с тремя взаимосвязанными измерениями: «Человек», «Общество» и «Государство». Они рассмотрят возможные сценарии развития, сопоставят их и определят ключевые риски, точки роста и возможные решения.

В рамках измерения «Человек» отдельное внимание будет уделено влиянию технологического развития на представления о природе и будущем человека. Философ Александр Дугин отмечает, что среди ключевых вызовов — развитие постгуманизма, трансгуманизма и представлений о технологической сингулярности.

«На уровне человека самый главный вызов — возможность утратить человека. Человеку как виду грозит опасность, которая имеет чёткую форму в теории и практике постгуманизма, трансгуманизма, в концепции сингулярности... Мы живём в мире, где тренд — социальный, технологический, медицинский, научный, политический, культурный — направлен на окончание человека», — подчеркнул философ.

В программе «Дигории» предусмотрены философские семинары, аналитические сессии и проектная работа. Ключевым результатом проекта станет философский мастер-план российского будущего, который объединит результаты работы участников экспедиции. Это будет не набор утопий или антиутопий, а попытка ответственно осмыслить будущее — определить ключевые вызовы и сформировать собственный ответ на них, выходящий за пределы привычных представлений о настоящем.

Важным компонентом станет работа участников в городах маршрута экспедиции. В Угличе, Мышкине, Ярославле и Дубне они познакомятся с историей и современным опытом развития городов, встретятся с представителями местных сообществ, экспертами и управленческими командами. Полученные материалы станут частью проектной работы участников и будут использованы при подготовке итогового мастер-плана.

Приём заявок на участие в экспедиции продлён до 8 сентября 2026 года. К участию приглашаются российские исследователи от 25 до 40 лет, завершившие магистратуру или аспирантуру либо имеющие учёную степень по социально-гуманитарным направлениям. Подать заявку можно на официальном сайте проекта.

Экспедиция «Дигория» пройдёт с 28 сентября по 2 октября 2026 года. Организатором проекта выступает АНО «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ) при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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