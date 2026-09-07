«Сатурн и Меркурий можно объявить нашими»: В Совфеде высмеяли космические амбиции Трампа

В Совфеде с иронией отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о возможном присвоении Луны и предложили в таком случае объявить российскими другие планеты Солнечной системы. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился сенатор Григорий Карасин.

По его словам, сначала стоит дождаться дальнейшего развития ситуации, поскольку американский лидер может отказаться от своей идеи. Карасин отметил, что заявления Трампа нередко меняются, поэтому заранее предсказать их дальнейшую судьбу сложно.

Это напоминает анекдот. На самом деле надо просто подождать и посмотреть, как это всё будет развиваться на практике. Если мы будем комментировать все заявления, которые исходят от администрации США, то надо заводить специальный политико-психологический институт, для того чтобы во всём этом разобраться. Григорий Карасин Сенатор, член Совета Федераци

Член российского совета по внешней оборонной политике Андрей Климов также скептически оценил идею. Он в шутливой форме предложил объявить собственностью России Сатурн или Меркурий, отметив, что подобные заявления сами по себе не имеют юридических последствий.

При этом Климов напомнил о достижениях советской космонавтики. По его словам, СССР первым доставил на поверхность Луны вымпел и отправил туда луноход, а Россия является правопреемником Советского Союза.

Сенатор подчеркнул, что небесные тела не могут автоматически становиться собственностью государства из-за размещения на них национальных объектов. В качестве примера он привёл Антарктиду, территория которой регулируется международными соглашениями.

«Американцы действительно высаживали свою первую лунную экспедицию, ну и что дальше? У нас есть примеры, такие как Антарктида, которые говорят о том, что географические и геологические объекты могут быть международными и не иметь национальной привязки. Наверное, когда-нибудь мир придет к этой теме более серьёзно», — отметил Климов.

По его мнению, вместо символических заявлений России и США следует сосредоточиться на реальных проблемах, включая вопросы доверия в сфере ракетно-ядерных вооружений.

Напомним, ранее Трамп объявил Луну собственностью США. В своей соцсети Truth Social он выложил сгенерированный ИИ снимок Луны с американским флагом и подписью: «Луна наша». Публикация стала частью марафона из более чем 30 ИИ-картинок, где Трамп то встречается с Джорджем Вашингтоном, то наряжает своего главного хейтера Роберта Де Ниро в футболку со своей поддержкой. К слову, до этого Трамп уже американизировал Гренландию, Канаду и Ормузский пролив.