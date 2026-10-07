Дикиджи и Гуменник узнали стартовые номера в программе на турнире в Казахстане

Российские фигуристы Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник узнали стартовые номера в короткой программе на Мемориале Дениса Тена в Казахстане. Дикиджи выйдет на лёд третьим, а Гуменник — восьмым, следует из официального стартового протокола турнира.

Мужская короткая программа состоится 8 октября. Начало запланировано на 20:00 по времени Алматы — 18:00 мск. Произвольные прокаты пройдут 10 октября в 14:30 по местному времени.

В мужских соревнованиях также заявлен россиянин Глеб Лутфуллин. Дикиджи, Гуменник и Лутфуллин выступают на международном старте в нейтральном статусе. В списке участников значатся и спортсмены из Казахстана, США, Китая, Австралии и других стран.

Мемориал Дениса Тена проходит на Halyk Arena в Алматы и входит в серию ISU Challenger сезона-2026/27. Соревновательная часть турнира запланирована на 8–10 октября, а 7-го числа фигуристы проводят официальные тренировки.

Для Дикиджи и Гуменника это не первый международный старт сезона. В сентябре они выступили на Kinoshita Group Cup в Токио: Владислав выиграл мужской турнир с результатом 265,68 балла, тогда как Пётр после 13-го места в короткой программе поднялся на итоговую шестую строчку, набрав 236,25 балла.

На предыдущем международном старте Дикиджи оказался сильнейшим среди мужчин. На Kinoshita Group Cup россиянин набрал 265,68 балла и завоевал золото. Гуменник начал соревнования с двух падений и сорванного каскада в короткой программе, однако заметно прибавил в произвольной и поднялся с 13-го на шестое место. Life.ru подробно рассказывал об итогах выступления россиян в Токио.