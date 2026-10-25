Дикиджи обошёл Гуменника и выиграл этап Гран-при России в Петербурге

Фигурист Владислав Дикиджи стал победителем второго этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. По итогам короткой и произвольной программ спортсмен набрал 297,67 балла.

Борьба за золото развернулась между Дикиджи и Петром Гуменником. Серебряный призёр завершил соревнования с результатом 293,99 балла, уступив победителю всего 3,68 балла.

Третье место занял Арсений Федотов, заработавший за два проката 283,48 балла. Таким образом, именно эти трое фигуристов составили пьедестал петербургского этапа.

Накануне расстановка сил была другой. После короткой программы лидировал Гуменник, получивший 108,49 балла. Дикиджи шёл следом с результатом 107,83 балла, отставая лишь на 0,66 балла. Однако произвольная программа позволила ему выйти на первое место.

Ранее Life.ru рассказывал о победе Гуменника в короткой программе на петербургском этапе Гран-при России. Фигурист сумел опередить Дикиджи менее чем на один балл, а третью строчку промежуточного протокола занял Глеб Лутфуллин с результатом 98,44 балла.