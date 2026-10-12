Дикие кабаны оккупировали города Урала и ведут себя по-свински

Стада свиней стали неожиданными гостями во дворах Кыштыма и в садовом товариществе под Нижним Тагилом. Животные свободно передвигаются рядом с людьми и машинами, а их прогулки попадают на видео.

Кабаны на дороге. Видео © Telegram / Наш Нижний Тагил | URA.RU

В челябинском Кыштыме стадо пробежало мимо домофонных камер. Свиньи пересекли двор возле школы и поликлиники. Другую группу кабанов заметили неподалёку от Нижнего Тагила: они шли по дороге, не обращая внимания на автомобили.

В сентябре кабанов уже замечали на кладбищах Свердловской области. А Ревда ранее прославилась свободно гуляющими домашними свиньями местного фермера. Животных встречали во дворах, у магазинов и на дорогах, из-за чего город прозвали Свиногорском, пишет URA.ru.

Ранее в подмосковном Ногинске стадо кабанят заметили возле Горьковского шоссе. Детёныши находились у лесного массива, а неподалёку от них держался взрослый кабан.