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Регион
Опубликовано 12 октября, 17:00

Дикие кабаны оккупировали города Урала и ведут себя по-свински

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Стада свиней стали неожиданными гостями во дворах Кыштыма и в садовом товариществе под Нижним Тагилом. Животные свободно передвигаются рядом с людьми и машинами, а их прогулки попадают на видео.

Кабаны на дороге. Видео © Telegram / Наш Нижний Тагил | URA.RU

В челябинском Кыштыме стадо пробежало мимо домофонных камер. Свиньи пересекли двор возле школы и поликлиники. Другую группу кабанов заметили неподалёку от Нижнего Тагила: они шли по дороге, не обращая внимания на автомобили.

В сентябре кабанов уже замечали на кладбищах Свердловской области. А Ревда ранее прославилась свободно гуляющими домашними свиньями местного фермера. Животных встречали во дворах, у магазинов и на дорогах, из-за чего город прозвали Свиногорском, пишет URA.ru.

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Ранее в подмосковном Ногинске стадо кабанят заметили возле Горьковского шоссе. Детёныши находились у лесного массива, а неподалёку от них держался взрослый кабан.

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Борис Эльфанд
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