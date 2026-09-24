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Регион
Опубликовано 24 сентября, 10:10

Глубокая нора — лютые морозы: как по ритуалу кабанихи Фроси предсказать погоду зимой

В Лосином Острове рассказали, что кабаниха Фрося уже роет лежанку и тащит солому

Обложка © Национальный парк «Лосиный Остров»

Обложка © Национальный парк «Лосиный Остров»

Кабаниха Фрося с Лосиной биостанции уже вовсю готовится к холодам: перекапывает землю на глубину до 10–20 сантиметров и тащит в домик солому. О том, можно ли предсказать по её поведению, будет ли зима в Москве аномально морозной, рассказала Life.ru главный специалист экологического просвещения нацпарка «Лосиный остров» Ольга Зырянова.

В природе дикие кабаны действительно заранее обустраиваются перед холодами. Животные стараются наесться впрок, ищут укромные места и готовят себе гнёзда. У Фроси условия гораздо комфортнее: корм всегда доступен, рядом находятся люди, а укрытие уже есть. Поэтому необходимости готовиться к зиме так же напряжённо, как её диким сородичам, у кабанихи нет.

«Фрося — наша обаятельная кабаниха с Лосиной биостанции пока не готова заменить Гидрометцентр, но наблюдать за её осенними хлопотами куда веселее!», — рассказала Зырянова.

Но без дела Фрося всё же не сидит. Сейчас она активно сооружает лежанку, выкапывая углубление примерно на 10–20 сантиметров, застилает его травой и другой растительностью.

«Она таскает немало соломы в свой домик, в общем, готовится основательно», — заметила собеседница Life.ru.

Однако количество «стройматериалов» в её жилище не говорит наверняка о грядущих морозах. Какой именно окажется московская зима — мягкой или аномально холодной — Фрося пока держит в секрете. Зато, по словам собеседницы Life.ru, к любой погоде кабаниха будет готова.

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Наталья Афонина
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