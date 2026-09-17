«Дико воняют плесенью»: Москвичку ждал неприятный сюрприз в салфетках из «ВкусВилла»

Москвичка пожаловалась на резкий запах плесени и чёрные пятна на влажных салфетках, купленных во «ВкусВилле». На упаковке товара указано, что салфетки подходят в том числе для снятия лёгкого макияжа, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Салфетки из «ВкусВилла». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Салфетки из «ВкусВилла». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам женщины, несколько дней назад упаковку приобрёл её муж в магазине в Малом Палашёвском переулке, 6. После вскрытия она почувствовала запах, который оказался настолько сильным, что вызвал тошноту. На самих салфетках покупательница заметила чёрные пятна, которые приняла за следы плесени.

Использовать товар женщина не стала. Муж москвички обратился в поддержку торговой сети. По словам покупательницы, там предложили компенсировать стоимость салфеток бонусами, а также запросили сведения о производителе и дате изготовления для проверки.

Ранее Life.ru рассказывал, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили бактерии группы кишечной палочки в шаурме из «ВкусВилла», купленной в магазине сети в Малом Палашёвском переулке. Проверку провели после госпитализации москвича с бактериальным гастроэнтеритом.