Жительница Екатеринбурга пожаловалась на подозрительные бело-зелёные пятна на сыровяленой колбасе Da Chirillo, купленной в премиальном магазине «Гипербола». Об этом сообщает проект SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на покупательницу.

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на плесень на колбасе из «Гиперболы». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

По словам женщины, 12 сентября она приобрела колбасу Veroneze за 626 рублей в магазине в ТЦ «Гринвич». После вскрытия упаковки на оболочке оказались несколько пятен, которые покупательница приняла за плесень.

При этом срок годности продукта не истёк — до его окончания на момент покупки оставалось больше двух месяцев. Производитель допускает появление на сыровяленых изделиях белого налёта, однако происхождение конкретных пятен без экспертизы установить нельзя.

Veroneze выпускается под брендом Da Chirillo. На официальном сайте производителя эта сыровяленая колбаса входит в ассортимент продукции марки.

SHOT ПРОВЕРКА также утверждает, что ранее посетители «Гиперболы» жаловались в отзывах на испорченные продукты, в том числе сыры, выпечку и колбасные изделия. О результатах проверки конкретной упаковки Veroneze или официальном комментарии магазина пока не сообщалось.

Ранее Life.ru рассказывал, как правильно выбирать качественную колбасу в магазине. Завкафедрой ФХТиБ Московского политеха, доктор сельскохозяйственных наук Нина Мясищева советовала в первую очередь оценивать оболочку продукта: она должна быть сухой, без повреждений и слизи. Эксперт также рекомендовала внимательно изучать состав и обращать внимание на внешний вид изделия.