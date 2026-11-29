Украина останется источником угроз для России даже после завершения военного конфликта. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Константинов считает, что после окончания боевых действий украинская территория может стать инструментом давления на Москву со стороны других государств. Он отверг распространённое определение будущего Украины как «Дикого поля» и высказал собственную оценку.

«Кто-то определяет будущее Украины красивыми словами «Дикое поле», но я считаю, что это — гнилое болото, совершенно неопределённое и токсичное, которое будут использовать все, кому не лень, чтобы вредить России», — сказал глава крымского парламента.

По его мнению, для устранения потенциальной опасности Украину необходимо полностью нейтрализовать.

Константинов также полагает, что урегулировать конфликт удастся благодаря переговорам Москвы и Вашингтона. Однако, как подчеркнул политик, даже дипломатическое соглашение не устранит угрозу, которую, по его оценке, представляет собой Украина.