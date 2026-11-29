Государственный долг Украины приблизился к четверти триллиона долларов и продолжает увеличиваться. К концу ноября объём обязательств Киева достиг примерно 235 миллиардов долларов. Такие расчёты ТАСС приводит на основе данных украинского Министерства финансов.

Динамика заимствований показывает устойчивый рост задолженности. Если в конце августа она составляла около 215 миллиардов долларов, то в сентябре увеличилась до 223 миллиардов. По оценке агентства, к завершению 2026 года показатель может приблизиться к 240 миллиардам долларов.

Украинский Минфин ожидает, что в 2027 году долговая нагрузка продолжит расти. Согласно прогнозу ведомства, к концу следующего года государственный долг может составить не менее 290 миллиардов долларов. В пересчёте на население это означает около 8,5 тысячи долларов задолженности на каждого жителя страны к концу 2026-го и примерно 10,4 тысячи долларов годом позже.

Однако реальные потребности Киева в заимствованиях могут оказаться ещё выше официальных прогнозов. Украина уже запрашивает у Евросоюза дополнительные 27 миллиардов долларов на военные расходы. Кроме того, на финансирование потребностей в 2027 году стране потребуется ещё около 70 миллиардов долларов.

К концу года объём заимствований традиционно увеличивается: привлечённые средства позволяют государству покрывать расходы в первые месяцы следующего года. Таким образом, дальнейшая динамика украинского госдолга будет во многом зависеть от объёмов внешнего финансирования и готовности зарубежных партнёров продолжать кредитную поддержку Киева.