Украине предстоят два платежа Международному валютному фонду до 9 декабря на общую сумму 188,24 млн SDR — специальных прав заимствования (около 231,14 млн евро по курсу МВФ на 23 ноября 2026 года). График с датами и размерами выплат опубликован на сайте МВФ.

Первый платёж в размере 62,5 млн SDR назначен на 24 ноября, второй — на 9 декабря. Тогда Киев должен перечислить ещё 125,74 млн SDR.

Фонд также опубликовал прогноз обязательств Украины до 2046 года. По состоянию на 31 октября 2026-го их общая сумма составляет около 14,65 млрд SDR. Расчёт включает погашение кредитов, проценты и другие платежи. Долларовый эквивалент зависит от курса SDR.

Ранее Life.ru писал, что за январь — сентябрь 2026 года государственные заимствования Украины достигли 764,3 млрд гривен, или примерно 16,8 млрд долларов. Такие данные содержала информационная справка Минфина страны. Значительную часть средств Киев получил от международных кредиторов, включая Всемирный банк, Евросоюз и МВФ.