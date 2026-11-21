Украина рискует расплатиться за долги землёй и ресурсами: Сенатор предрёк передел
Сенатор Волошин назвал долг Украины перед МВФ неподъёмным бременем
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украина может столкнуться с масштабным перераспределением собственности из-за многомиллиардных обязательств перед Международным валютным фондом. Кредиторы, по мнению сенатора Совета Федерации от ДНР Александра Волошина, способны усилить влияние на экономическую политику страны и получить контроль над её активами. Об этом парламентарий заявил в беседе с ТАСС.
«$20 млрд до 2046 года — это неподъёмное долговое бремя для Украины. С банкрота много денег не спросишь, поэтому кредиторы будут забирать свое не столько деньгами, сколько активами, влиянием и правом определять, как Украине жить дальше», — заявил Волошин.
Сенатор считает, что в дальнейшем Киев может сохранить формальную независимость, однако утратить возможность самостоятельно принимать ключевые экономические решения. По его прогнозу, финансовые обязательства создадут условия для усиления внешнего влияния на украинские власти.
Особую роль в экономике страны, как полагает Волошин, будут играть сельскохозяйственные земли, месторождения полезных ископаемых, сырьевые ресурсы и транспортная инфраструктура. Парламентарий допускает, что эти активы окажутся в центре интересов иностранных кредиторов и инвесторов.
Ранее Life.ru сообщал, что 18 ноября российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали записи разговоров с представителями украинского Минфина. В ходе беседы министр финансов Сергей Марченко, согласно опубликованной записи, пожаловался на сложности с привлечением зарубежных инвестиций и нехватку средств. Его заместитель Александр Кава оценил непокрытую потребность Украины в финансировании на 2027 год в 32,6 миллиарда долларов. Чиновники также затронули переговоры с МВФ и необходимость проведения налоговых реформ.
Больше новостей о международной политике и финансовой поддержке Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.