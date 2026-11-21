Украина может столкнуться с масштабным перераспределением собственности из-за многомиллиардных обязательств перед Международным валютным фондом. Кредиторы, по мнению сенатора Совета Федерации от ДНР Александра Волошина, способны усилить влияние на экономическую политику страны и получить контроль над её активами. Об этом парламентарий заявил в беседе с ТАСС.

«$20 млрд до 2046 года — это неподъёмное долговое бремя для Украины. С банкрота много денег не спросишь, поэтому кредиторы будут забирать свое не столько деньгами, сколько активами, влиянием и правом определять, как Украине жить дальше», — заявил Волошин.

Сенатор считает, что в дальнейшем Киев может сохранить формальную независимость, однако утратить возможность самостоятельно принимать ключевые экономические решения. По его прогнозу, финансовые обязательства создадут условия для усиления внешнего влияния на украинские власти.

Особую роль в экономике страны, как полагает Волошин, будут играть сельскохозяйственные земли, месторождения полезных ископаемых, сырьевые ресурсы и транспортная инфраструктура. Парламентарий допускает, что эти активы окажутся в центре интересов иностранных кредиторов и инвесторов.

Ранее Life.ru сообщал, что 18 ноября российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали записи разговоров с представителями украинского Минфина. В ходе беседы министр финансов Сергей Марченко, согласно опубликованной записи, пожаловался на сложности с привлечением зарубежных инвестиций и нехватку средств. Его заместитель Александр Кава оценил непокрытую потребность Украины в финансировании на 2027 год в 32,6 миллиарда долларов. Чиновники также затронули переговоры с МВФ и необходимость проведения налоговых реформ.