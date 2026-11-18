Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал Киев «самым слабым звеном», на которое США оказывают давление, поскольку воздействовать на Россию значительно сложнее. В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом он также пожаловался на нехватку денег, проблемы с противоракетной обороной и практически недоступные частные инвестиции. Его заместитель Александр Кава рассказал о трудностях с финансированием бюджета на 2027 год и использовании гражданских объектов для военных нужд.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров представились европейским бизнесменом и поговорили с двумя украинскими чиновниками. Запись бесед пранкеры опубликовали 18 ноября. Представленные высказывания основаны на этой публикации.

«Самое слабое звено»: Марченко рассказал о давлении Вашингтона

По словам министра, положение Украины остаётся тяжёлым, а возможностей влиять на позицию американских партнёров у Киева немного.

«Они оказывают на нас давление. Их позиция очень проста: они давят на самого слабого. И сейчас, к сожалению, в этой ситуации самым слабым звеном являемся мы. На Россию давить не так просто», — сказал Марченко.

Он напомнил, что в начале конфликта США играли ведущую роль в финансировании Украины. Однако теперь ранее согласованные кредитные средства заканчиваются, а рассчитывать на новые крупные взносы Вашингтона, по его оценке, не приходится. Оставшиеся средства по программе ERA, согласованной двумя годами ранее, министр рассчитывает окончательно оформить до конца 2026 года.

Марченко также пожаловался, что обсуждения в формате G7 всё чаще сводятся к перспективам будущих инвестиций вместо прямой финансовой поддержки. О собственном положении чиновник высказался кратко: «Ситуация сложная, нам ничего не остаётся, кроме как держаться». Он уточнил, что находится в Киеве, тогда как его жена и дети уехали в Италию.

Украина рискует недополучить €1,5 млрд, а на 2027 год не хватает $32,6 млрд

Проблемы украинского бизнеса уже отражаются на государственных доходах. По оценке Марченко, первоначальный план поступлений в бюджет выполнить не удастся, а недобор по основным статьям может составить около 1,5 миллиарда евро.

Ещё сложнее ситуация с финансированием следующего года. Александр Кава сообщил, что непокрытая потребность Украины на 2027 год составляет 32,6 миллиарда. Согласно официальным данным Минфина Украины и МВФ, речь идёт о долларах, а не евро. Общая потребность страны во внешнем финансировании оценивается в 52,6 миллиарда долларов.

Замминистра также упомянул выделение Евросоюзом 2,9 миллиарда евро и выразил надежду, что Верховная рада примет необходимые документы для дальнейшего получения помощи. Однако существующих кредитных программ и специальных механизмов поддержки, по его словам, недостаточно для покрытия расходов 2027 года.

Марченко уже начал обсуждать дополнительные средства в Брюсселе, но конкретные источники денег пока определены не полностью. Кроме ЕС, Киев рассчитывает продолжить переговоры с Японией, Канадой, Норвегией и Международным валютным фондом.

Частные инвестиции сейчас звучат как шутка

Марченко скептически оценил перспективы привлечения частного капитала в украинскую экономику. По его словам, разрушенная логистика, перебои в торговле и угроза повреждения предприятий делают новые проекты крайне рискованными.

Министр объяснил, что инвесторы не готовы вкладывать средства в бизнес, который может быть уничтожен вскоре после запуска. Главной проблемой он назвал отсутствие полноценного страхования военных рисков. Частные страховые компании либо отказываются заключать договоры с украинскими предприятиями, либо не могут обеспечить необходимое покрытие.

В качестве выхода Марченко предложил создать специальный фонд страхования, который компенсировал бы предприятиям первоначальные убытки. Для его формирования, по оценке чиновника, необходимо около двух миллиардов евро.

При этом сам министр признал, что даже такой суммы может оказаться недостаточно. Фонд, по его замыслу, должен взять на себя часть рисков, которые сейчас не готовы покрывать обычные страховщики.

Министр пожаловался на нехватку средств для перехвата ракет

Одной из главных угроз экономике Украины Марченко назвал недостаток противоракетных средств. Он утверждает, что во время одной из ночных атак по Киеву выпустили 18 баллистических ракет, перехватить которые украинская сторона не смогла.

Ещё одна проблема, по словам министра, связана с экспортом через Чёрное море. Нарушение морских перевозок и повреждения логистической инфраструктуры осложняют поставки украинских товаров за рубеж и сокращают валютную выручку.

Пранкеры также поинтересовались, считает ли Марченко российские удары ответом на атаки украинских сил по нефтеперерабатывающим заводам. Чиновник ответил, что не рассматривает уничтожение российских НПЗ как оправдание ударов по украинскому бизнесу.

Отдельно министр затронул переговоры с Международным валютным фондом. По его словам, кредитор требует от Киева проведения реформ, связанных с налогом на добавленную стоимость.

Россия страдает не так сильно, как мы

Сравнивая финансовые возможности двух стран, Кава признал, что российская экономика, по его оценке, располагает большими внутренними ресурсами и легче переносит последствия конфликта.

В частности, чиновник обратил внимание на сравнительно невысокую долговую нагрузку России, оценив государственный долг примерно в 17% ВВП. При этом украинская экономика значительно меньше и сильнее зависит от внешних поступлений.

«Они тоже страдают, но, к сожалению, не так сильно, как мы, поскольку наша экономика гораздо меньше», — сказал заместитель министра.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке Еврокомиссией нового кредита Украине на 45 миллиардов евро. По данным Financial Times, Брюссель рассматривает совместные заимствования под гарантии общего бюджета ЕС. Инициатива осложняется разногласиями между европейскими странами: Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия могут получить возможность отказаться от участия в программе. При этом для реализации предложенного механизма потребуется согласовать условия между государствами объединения.