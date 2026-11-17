Украине в 2027 году потребуется найти дополнительные $32–34 млрд для покрытия потребностей в финансировании. В 2028 году непокрытая сумма составит ещё $17 млрд, говорится в заявлении Международного валютного фонда.

«По оценкам сотрудников МВФ, остающийся дефицит финансирования составит $32–34 млрд в 2027 году и $17 млрд в 2028 году», — отмечается в документе.

Таким образом, за два года Киеву предстоит обеспечить дополнительные $49–51 млрд. Речь идёт о средствах, источники получения которых пока не подтверждены, а не об общем размере дефицита государственного бюджета.

Представители фонда продолжают консультации с украинскими властями в рамках второго и третьего пересмотров четырёхлетней программы кредитования объёмом $8,1 млрд. Стороны сообщили о продвижении в переговорах, однако окончательные договорённости пока не достигнуты.

Одновременно МВФ работает с международными партнёрами Украины, добиваясь гарантий дальнейшей финансовой поддержки. Фонд связывает увеличение потребностей страны с ожидаемым более продолжительным конфликтом.

В случае успешного завершения переговоров и получения необходимых гарантий Украина сможет рассчитывать на очередной транш МВФ примерно в $1,6 млрд. Решение о его предоставлении должно одобрить руководство фонда.

Ранее Life.ru сообщал, что Украине потребуется до $35 млрд внешнего финансирования для исполнения бюджета в 2027 году. Такую оценку озвучил заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован. Он подчеркнул, что получение необходимых средств будет зависеть от выполнения Киевом взятых на себя обязательств.