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Опубликовано 23 октября, 21:59

МВФ может предоставить Украине $30-35 млрд в следующем году

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Украине потребуется от 30 до 35 миллиардов долларов внешнего финансирования для исполнения государственного бюджета в 2027 году. Источники этих средств пока не подтверждены. Такую оценку Международного валютного фонда (МВФ) озвучил заместитель исполнительного директора от Украины в организации Владислав Рашкован, сообщает радио NV.

По словам представителя МВФ, необходимую сумму удастся привлечь при условии, что украинские власти будут выполнять взятые на себя обязательства.

Рашкован также обратил внимание на ситуацию с финансированием в четвёртом квартале. Значительная часть средств, которые Киев рассчитывает получить в этот период, пока зависит от решений Верховной рады.

По $9800 с носа до 2061: Украина задолжала МВФ и Всемирному банку уже $129 млрд
По $9800 с носа до 2061: Украина задолжала МВФ и Всемирному банку уже $129 млрд

Ранее Life.ru сообщал, что Украине не хватает ещё 3,5 миллиарда евро для покрытия бюджетных потребностей до конца 2026 года. Об этом заявил Владимир Зеленский, уточнив, что Киев продолжает переговоры с зарубежными партнёрами о выделении дополнительных средств.

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Матвей Константинов
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