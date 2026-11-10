Украина рассчитывает минимум на десять лет финансовой поддержки западных союзников для содержания армии численностью 800 тысяч человек после завершения конфликта. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве.

По данным агентства, украинские власти хотят сохранить крупные вооружённые силы в качестве гарантии безопасности на случай нового вооружённого столкновения с Россией. Для этого Киев рассчитывает заручиться долгосрочными обязательствами иностранных партнёров.

«Украина рассчитывает как минимум на десять лет финансовой помощи для поддержания армии численностью 800 тысяч человек», — говорится в публикации AFP.

Вопрос будущего финансирования ВСУ обсуждается на фоне трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Одной из тем консультаций стала новая архитектура европейской безопасности, включая гарантии для Киева.