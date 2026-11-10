Украина запросила у Запада деньги на содержание 800-тысячной армии на 10 лет
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украина рассчитывает минимум на десять лет финансовой поддержки западных союзников для содержания армии численностью 800 тысяч человек после завершения конфликта. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве.
По данным агентства, украинские власти хотят сохранить крупные вооружённые силы в качестве гарантии безопасности на случай нового вооружённого столкновения с Россией. Для этого Киев рассчитывает заручиться долгосрочными обязательствами иностранных партнёров.
«Украина рассчитывает как минимум на десять лет финансовой помощи для поддержания армии численностью 800 тысяч человек», — говорится в публикации AFP.
Вопрос будущего финансирования ВСУ обсуждается на фоне трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Одной из тем консультаций стала новая архитектура европейской безопасности, включая гарантии для Киева.
Ранее Life.ru подсчитал, во сколько Украине может обойтись продолжение конфликта в 2027 году. Согласно расчётам на основе оценок украинского Минобороны, ежедневные военные расходы могут достигнуть 479,4 миллиона долларов. При этом предусмотренное бюджетом финансирование существенно ниже заявленных потребностей оборонного ведомства, что вынуждает Киев рассчитывать на дополнительные поступления от союзников.