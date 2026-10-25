Почти полмиллиарда долларов в сутки: Стало известно, во сколько Украине может обойтись продолжение конфликта

Украине может потребоваться почти 175 миллиардов долларов на военные нужды в 2027 году. Если распределить эту сумму на весь год, получится около 479,4 миллиона долларов ежедневно. Такой расчёт следует на основании заявленных потребностей украинского Минобороны.

Однако денег на покрытие всех расходов у Киева пока нет. Как сообщил в конце сентября заместитель министра финансов Роман Ермолычев, оборонное ведомство запросило 175 миллиардов долларов, тогда как предусмотренного финансирования существенно меньше.

Разница между потребностями военных и возможностями бюджета достигает десятков миллиардов долларов. При этом украинские власти собираются увеличить расходы на армию по сравнению с предыдущими годами.

Согласно проекту бюджета на 2027 год, на оборонные нужды планируется направить около 108,3 миллиарда долларов. Это значительно меньше суммы, которую запросило Минобороны, но уже превышает предусмотренные расходы на текущий год.

Дополнительную нагрузку создают проблемы с государственными финансами. Дефицит бюджета на следующий год оценивается примерно в 37 миллиардов долларов, а госдолг, согласно прогнозу, может вырасти до 276 миллиардов.

Ранее Life.ru сообщал, что в 2026 году содержание ВСУ обходится украинскому бюджету в среднем в 266 миллионов долларов ежедневно. Всего на оборону и безопасность предусмотрено около 97,1 миллиарда долларов, включая выплаты военнослужащим и закупки вооружений. При этом в проекте бюджета на 2027 год расходы по этим направлениям увеличиваются примерно до 108,6 миллиарда долларов, или почти 298 миллионов в сутки.