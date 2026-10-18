Украина должна выплатить более $160 млрд по госдолгу до конца 2037

Украине предстоит направить более 160 миллиардов долларов на погашение и обслуживание государственного долга до конца 2037 года. Значительная часть этой суммы уйдёт не на возврат самих займов, а на выплату процентов и другие сопутствующие расходы. Такие цифры содержит график финансовых обязательств, опубликованный украинским Минфином.

Непосредственно на погашение внутренней и внешней задолженности Киеву потребуется 103,813 миллиарда долларов. Ещё 56,535 миллиарда составят платежи за использование привлечённых средств. Таким образом, совокупная финансовая нагрузка за рассматриваемый период достигнет 160,348 миллиарда долларов, пишет РИА «Новости»

При этом обозначенная сумма не отражает весь объём государственных заимствований Украины. Министерство включает в календарь лишь платежи по действующим обязательствам, постепенно обновляя соответствующие сведения. Поэтому приведённые показатели могут измениться по мере привлечения новых кредитов, пересмотра условий погашения и начисления дополнительных процентов.

Ранее Life.ru сообщал, что общий объём запланированных выплат Украины по госдолгу до 2061 года достигает 209,51 миллиарда долларов. При этом совокупная государственная задолженность страны к концу августа 2026 года превысила 215,55 миллиарда долларов. По расчётам агентства, если условно распределить эти обязательства между 22 миллионами жителей, долговая нагрузка составит около 9,5 тысячи долларов на человека.