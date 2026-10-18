Шатающееся кресло под Кличко скоро рухнет: На Украине уже назвали точные сроки
Политолог Бортник допустил скорую замену Кличко на посту мэра Киева
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Владимир Зеленский может в ближайшие недели предпринять попытку отстранить Виталия Кличко от руководства Киевом. Такой прогноз сделал украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, причиной возможных кадровых перестановок стало недовольство украинского руководства подготовкой столицы к зимним перебоям с электроснабжением.
«Идёт подготовка к снятию Кличко и замене его на другого человека. И я скажу, что ближайшие недели очень вероятны такого рода решения», — предположил Бортник.
Политолог считает, что на Банковой возлагают ответственность за недостаточную готовность городской инфраструктуры к аварийным отключениям непосредственно на Кличко. При этом официальных решений о его отстранении не объявлялось, а информация о подготовке замены остаётся оценкой эксперта.
Ранее Зеленский публично раскритиковал столичные власти за отставание от других регионов в выполнении планов энергетической устойчивости. Он сообщил о подготовке неотложных решений для Киева, в том числе управленческого характера. Сам Кличко уверен, что обвинения в провале подготовки к зиме против него выставляют, чтобы снять с поста. Эксперты предупреждают Зеленского, что воевать с киевским мэром чревато для него самого.