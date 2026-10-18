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Регион
Опубликовано 18 октября, 07:54

Шатающееся кресло под Кличко скоро рухнет: На Украине уже назвали точные сроки

Политолог Бортник допустил скорую замену Кличко на посту мэра Киева

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Владимир Зеленский может в ближайшие недели предпринять попытку отстранить Виталия Кличко от руководства Киевом. Такой прогноз сделал украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, причиной возможных кадровых перестановок стало недовольство украинского руководства подготовкой столицы к зимним перебоям с электроснабжением.

«Идёт подготовка к снятию Кличко и замене его на другого человека. И я скажу, что ближайшие недели очень вероятны такого рода решения», — предположил Бортник.

Политолог считает, что на Банковой возлагают ответственность за недостаточную готовность городской инфраструктуры к аварийным отключениям непосредственно на Кличко. При этом официальных решений о его отстранении не объявлялось, а информация о подготовке замены остаётся оценкой эксперта.

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Ранее Зеленский публично раскритиковал столичные власти за отставание от других регионов в выполнении планов энергетической устойчивости. Он сообщил о подготовке неотложных решений для Киева, в том числе управленческого характера. Сам Кличко уверен, что обвинения в провале подготовки к зиме против него выставляют, чтобы снять с поста. Эксперты предупреждают Зеленского, что воевать с киевским мэром чревато для него самого.

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Артур Лапсаков
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