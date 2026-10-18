Шатающееся кресло под Кличко скоро рухнет: На Украине уже назвали точные сроки

Владимир Зеленский может в ближайшие недели предпринять попытку отстранить Виталия Кличко от руководства Киевом. Такой прогноз сделал украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, причиной возможных кадровых перестановок стало недовольство украинского руководства подготовкой столицы к зимним перебоям с электроснабжением.

«Идёт подготовка к снятию Кличко и замене его на другого человека. И я скажу, что ближайшие недели очень вероятны такого рода решения», — предположил Бортник.