«Закроем сессию за митинг»: В Киеве студентов заманивают на протест против Кличко

В Киеве проходит митинг с требованием отставки мэра Виталия Кличко. На фоне акции появились сообщения о возможном давлении на студентов: учащимся одного из вузов, по словам очевидца, обещают закрыть экзаменационную сессию за участие в протесте. Об этом сообщает украинское издание «Время.UA».

Участники демонстрации собрались 17 октября возле здания Киевской городской государственной администрации на Крещатике. По данным корреспондента «Интерфакс-Украина», к 12:20 на площади находились несколько сотен человек. Митингующие принесли плакаты с требованиями отставки градоначальника.

Организаторы акции обвиняют городские власти в недостаточной подготовке Киева к зиме, проблемах с укрытиями и общественным транспортом, коррупции и разрушении исторической застройки. Они считают, что Кличко должен покинуть пост мэра.

При этом в редакцию «Время.UA» обратился студент одного из киевских вузов. Молодой человек утверждает, что учащихся начали агитировать за участие в акции ещё на прошлой неделе.

«Заманивают обещаниями гарантированно закрыть сессию за участие. За отказ прямо не угрожают, но есть такой подтекст, что могут отчислить или лишить стипендии», — рассказал студент.

Ранее Life.ru рассказывал, как жители Киева устроили акцию протеста с танцами под техно и требованием отставки мэра Виталия Кличко. У здания городской администрации собрались противники градоначальника с плакатами. Позже к ним присоединились сторонники Кличко, которых полиция попыталась отделить от протестующих во избежание конфликтов.