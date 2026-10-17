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Опубликовано 17 октября, 13:10

Танцы под техно и требования отставки: Киевляне устроили протест под окнами офиса Кличко

В Киеве начался митинг с требованием отставки мэра Виталия Кличко

Обложка © УНИАН

Обложка © УНИАН

У здания Киевской городской государственной администрации началась акция с требованием отставки мэра украинской столицы Виталия Кличко. Участники митинга пришли с картонными плакатами против градоначальника и танцевали под громкую электронную музыку, кадры с места публикует УНИАН.

К протестующим присоединились и сторонники действующего мэра. Сотрудники полиции диалога предложили им отойти на некоторое расстояние, чтобы разделить две группы и избежать возможных провокаций. Однако сторонники Кличко отказались выполнять просьбу. При этом сами участники акции за отставку мэра заявили, что не возражают против присутствия оппонентов на митинге.

Телеграм-канал «Время UA» утверждает, что вчера в их редакцию поступило сообщение от студента одного из киевских вузов, который утверждал, что учащихся принуждают участвовать в протесте.

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Напомним, Виталий Кличко объявил о начале отопительного сезона в украинской столице с 16 октября. Однако часть Днепровского и Дарницкого районов останется без тепла из-за серьёзных повреждений энергетического объекта. По словам градоначальника, в первую очередь отопление начнут подключать в больницах, школах и детских садах. При этом сроки восстановления теплоснабжения в пострадавших районах Кличко не назвал. Одной из причин недовольства протестующих стала недостаточная подготовка Киева к зиме

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Юрий Лысенко
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