«Второй фронт» в Киеве: Эксперт объяснил, почему Зеленскому опасно воевать с Кличко

Противостояние с мэром Киева Виталием Кличко может обернуться для Владимира Зеленского политическим поражением. Украинскому руководству сейчас невыгодно вступать в новую борьбу за влияние внутри страны, считает ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак. Своим мнением он поделился с ТАСС.

По оценке политолога, Зеленский и Кличко представляют разные центры влияния на Украине. При этом у столичного градоначальника есть давние связи с европейскими политическими кругами, прежде всего в Германии, где на него, по словам Дудчака, делали ставку ещё в 2013–2014 годах.

Эксперт полагает, что Зеленский был бы не против сменить руководство Киева, как ранее происходило в других украинских городах. Однако нынешние отношения с Вашингтоном, которые Дудчак оценивает как проблемные, делают подобный шаг политически рискованным.

«Но, учитывая серьёзные проблемы у него сейчас с американской администрацией, такой второй фронт ему внутри страны явно не нужен. Так что здесь процесс может быть очень невыигрышный для Зеленского», — пояснил политолог.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кличко обвинил Зеленского в попытке добиться его отставки под предлогом проблем с подготовкой к зиме. Мэр украинской столицы отверг претензии к работе городских служб и обвинил центральную власть в давлении на местное самоуправление.