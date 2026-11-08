Виорика Дэнчилэ заявила, что остановила бы помощь Украине, если бы сейчас принимала решения в правительстве Румынии. В интервью New York Magazin Romania бывшая глава кабмина сказала, что власти должны прежде всего учитывать интересы своих граждан, а соседям помогать по мере возможностей.

В пример Дэнчилэ привела оружейный завод в Саду, где с ноября, по её словам, рабочую неделю сокращают с пяти до четырёх дней. Экс-премьер считает, что Бухаресту следует вкладывать больше средств в собственную оборонную промышленность. Она также обвинила власти в том, что те ставят поддержку Украины и Молдавии выше нужд румынских граждан.

Отдельно Дэнчилэ раскритиковала распределение денег по европейской оборонной программе SAFE. Согласно решению Совета ЕС, Румынии доступен кредит на сумму до 16,68 млрд евро. Минобороны страны упоминает предприятие в Саду среди заводов, которые планируют задействовать в проектах программы.

Заявление прозвучало на фоне подготовки бюджета Румынии на 2027 год. В ноябре правительству предстоит дважды скорректировать действующий бюджет, а госдолг страны уже превысил 60% ВВП.