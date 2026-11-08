Премьер-министр Молдавии Василий Тофан допустил возможность объединения республики с Румынией, несмотря на отсутствие поддержки этой идеи со стороны большинства населения. Политик отказался считать подобный сценарий запасным вариантом на случай провала евроинтеграции, назвав вопрос государственного устройства слишком важным для такого подхода. Об этом он заявил на саммите Euronews Enlargement Summit 2026, сообщает молдавский портал Deschide.

«Иногда говорят, что объединение с Румынией — это наш план Б. Но я считаю, что столь фундаментальные решения о будущем государственности нельзя низводить до уровня запасного плана», — подчеркнул Тофан.

При этом глава правительства признал, что молдавское общество пока не готово поддержать такое решение. По его словам, изменение государственного статуса должно основываться на воле большинства граждан. Аналогичного подхода власти намерены придерживаться и в вопросе возможного вступления республики в НАТО.

Главным внешнеполитическим приоритетом Кишинёва Тофан назвал присоединение к Евросоюзу. По его замыслу, членство в ЕС позволит Молдавии максимально сблизиться с Румынией в рамках единого экономического и политического пространства.

«Наш план А — вступить в Европейский союз и там объединиться с Румынией, став частью единой Европы», — заявил премьер.

Отношения с Бухарестом он охарактеризовал как братские, напомнив об общем историческом прошлом, языке и культурных традициях. Румынию Тофан назвал главным другом Молдавии, подчеркнув, что взаимодействие двух государств давно вышло за рамки обычного стратегического партнёрства.

Накануне глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил о фактически начавшемся процессе объединения республики с Румынией. Как сообщал Life.ru 7 ноября, министр указал на строительство общей автомагистрали, новых мостов через реку Прут и развитие энергетических соединений. По его словам, эти проекты сближают два государства быстрее политических дискуссий. При этом Попшой признал необходимость широкой общественной поддержки для принятия решения о возможном государственном объединении. Бывший президент Молдавии Игорь Додон, в свою очередь, расценивал продвижение такой идеи как предательство национальных интересов.

Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала возможное объединение с Румынией способом укрепить безопасность республики. В октябре она заявила, что подобное решение способно повысить устойчивость страны перед внешними угрозами, но требует одобрения подавляющего большинства граждан. Тем временем нижняя палата парламента Румынии пропустила законопроект об интеграции двух государств по процедуре молчаливого согласия. Документ направили на рассмотрение Сената, а молдавская оппозиция выступила против инициативы, опасаясь утраты суверенитета.