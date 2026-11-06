Молдавия может ввести визы для граждан России, если этого потребуют нормы Евросоюза в процессе вступления республики в объединение. Такую возможность допустил премьер-министр Василий Тофан. Конкретные сроки он не назвал.

Вопрос об ужесточении въезда для граждан России, Белоруссии и Китая прозвучал после получения Кишинёвом отчёта об оценке стран — кандидатов в ЕС. В документе указано, что претенденты должны привести визовую политику в соответствие с правилами объединения.

«Если нормы Евросоюза этого требуют, считаю, что мы должны принимать решения, которые позволят нам продвигаться в процессе интеграции», — заявил Тофан.

Сейчас россияне могут въезжать в Молдавию без виз по заграничному паспорту и находиться в стране до 90 дней в течение полугода. Такой порядок указан в справке консульского департамента МИД России.

Напомним, что с 1 ноября визы для россиян ввела Черногория. При этом для посещения республики россияне смогут использовать не только национальные визы, но и действующие разрешения ряда других государств, включая страны Шенгенской зоны. Ответ России не заставил себя долго ждать. С 30 декабря для граждан Черногории также будут введены визы.