Москва введёт визовый режим для граждан Черногории с 30 декабря 2026 года в ответ на аналогичные ограничения Подгорицы. В российском посольстве в республике уточнили, что с этой даты черногорцам потребуется виза для въезда в РФ по любому виду паспорта.

Дипломаты объяснили, что Москва намерена строго соблюдать процедуру прекращения межправительственного соглашения о взаимных поездках граждан, подписанного 24 сентября 2008 года. С учётом даты получения официального уведомления от черногорской стороны обязательства России по документу прекращаются именно 30 декабря.

До этого соглашение позволяло гражданам обеих стран посещать территорию друг друга без виз на срок до 30 дней. Однако Черногория решила отказаться от прежнего порядка уже с 1 ноября. Таким образом, российские ограничения начнут действовать почти на два месяца позже черногорских.

Напомним, Черногория официально уведомила Москву об отмене безвизового режима для россиян. Посол России Александр Лукашик подтвердил, что новые правила вступают в силу 1 ноября. При этом для посещения республики россияне смогут использовать не только национальные визы Черногории, но и действующие разрешения ряда других государств, включая страны Шенгенской зоны. Позднее Life.ru выяснил, что владельцам черногорского вида на жительство дополнительные въездные документы не потребуются.