Сотрудничество OpenAI с украинскими властями в сфере кибербезопасности может стать основой для новых совместных проектов. Об этом, согласно материалам пранкеров Вована и Лексуса, рассказала руководитель направления политики национальной безопасности компании Саша Бейкер во время разговора с собеседниками, представившимися представителями украинского руководства.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров утверждают, что связались с сотрудниками OpenAI от имени секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Помимо Бейкер, в беседе, по их данным, участвовали Кэролайн Зир и Бен Крэмптон, работающие по направлению национальной безопасности.

«Это послужит своего рода «пилотным проектом», демонстрирующим, какие формы более глубокого и масштабного партнёрства мы могли бы выстроить в будущем», — приводит команда пранкеров слова Бейкер.

Речь шла о возможном расширении сотрудничества на основе инициатив по киберзащите. Среди перспективных направлений собеседница назвала улучшение работы языковых моделей на украинском языке и совместные разработки в области медицинских технологий.

Кроме того, обсуждалась возможность более тесного взаимодействия с украинскими государственными структурами, включая офис президента. Кэролайн Зир, согласно опубликованным материалам, предложила украинской стороне поделиться практическим опытом использования инструментов компании. Одной из площадок для представления результатов могла бы стать Мюнхенская конференция по безопасности.

Отдельно разговор коснулся контактов OpenAI с Министерством обороны Украины. Бен Крэмптон рассказал, что взаимодействие осуществляется преимущественно через сотрудника компании в Вашингтоне, ранее сотрудничавшего с группой «Дельта» украинского оборонного ведомства. Бейкер при этом охарактеризовала партнёрство как относительно новое и выразила готовность подробнее обсудить потребности министерства.

OpenAI ранее публично объявила о партнёрстве с Министерством цифровой трансформации Украины по развитию киберзащиты критически важной инфраструктуры.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) дал оценку, что украинская экономика фактически держится на внешней финансовой поддержке, а отток населения и закрытие небольших предприятий заметно меняют жизнь страны. По его словам, Евросоюз покрывает более 60% украинского бюджета.