«Им не жалко»: В Крыму рассказали, ради чего Запад готов спалить Украину «под ноль»
Константинов: Запад готов спалить Украину «под ноль» ради борьбы с РФ
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Западные элиты готовы допустить полное разрушение Украины ради продолжения противостояния с Россией. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.
«Думаю, что Украину они готовы в этом конфликте спалить «под ноль», потому что Украину им не жалко», — сказал политик.
По мнению Константинова, западные государства давно стали главными участниками украинского конфликта, который он назвал цивилизационной войной. Глава крымского парламента убеждён, что даже полное разрушение страны не заставит европейские элиты отказаться от противостояния с Москвой.
«Европе нужна война. У всей этой публики, сбившейся в европейскую партию войны, два мотива: это сохранение своего политического бытия и нажива», — заявил Константинов.
Ранее Life.ru рассказывал, как Константинов предупредил Запад о последствиях поставок оружия Украине. По утверждению главы крымского парламента, часть переданных Киеву вооружений попадает на чёрные рынки и впоследствии может оказаться в руках преступников уже в европейских странах.