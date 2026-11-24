Западные элиты готовы допустить полное разрушение Украины ради продолжения противостояния с Россией. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

«Думаю, что Украину они готовы в этом конфликте спалить «под ноль», потому что Украину им не жалко», — сказал политик.

По мнению Константинова, западные государства давно стали главными участниками украинского конфликта, который он назвал цивилизационной войной. Глава крымского парламента убеждён, что даже полное разрушение страны не заставит европейские элиты отказаться от противостояния с Москвой.

«Европе нужна война. У всей этой публики, сбившейся в европейскую партию войны, два мотива: это сохранение своего политического бытия и нажива», — заявил Константинов.