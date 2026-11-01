Западные страны могут столкнуться с серьёзными последствиями поставок оружия Украине, поскольку часть переданных Киеву вооружений, по утверждению председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова, попадает на чёрные рынки. Такое предупреждение политик сделал в беседе с РИА «Новости».

«Западным странам не стоит удивляться, когда значительная часть их же оружия начнет сыпаться на их головы и взрываться у них под ногами», — сказал Константинов.

По его мнению, отдельные подобные инциденты уже происходят, однако в будущем проблема может приобрести системный характер. Константинов считает, что последствия военной поддержки Киева для европейских государств окажутся гораздо масштабнее.

Ещё одной потенциальной угрозой политик назвал возможный приток в Западную Европу боевиков и радикально настроенных участников украинских вооружённых формирований. Он предположил, что после завершения боевых действий они могут отправиться в европейские страны в поисках лучшей жизни.

Ранее Life.ru рассказывал о конфиденциальном докладе Совета Евросоюза, посвящённом рискам распространения оружия с Украины. В документе упоминались случаи обнаружения компонентов вооружений и военного оборудования у людей, возвращавшихся из зоны конфликта. В ЕС рассматривают незаконный оборот стрелкового оружия как долгосрочную угрозу и планируют создать специальный центр Европола по огнестрельному оружию к первому кварталу 2027 года. При этом приведённые сведения не позволяют подтвердить утверждение об утечке значительной части западных поставок.

Сам Константинов ранее раскритиковал поддержку Украины со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца. Глава крымского парламента предположил, что за выделением Берлином дополнительных средств Киеву стоят экономические интересы производителей вооружений. Тогда Германия объявила о новом миллиарде евро военной помощи, а немецкие компании заключили с украинскими партнёрами соглашения на поставку систем ПВО, радиолокационного оборудования и беспилотников.