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Регион
Опубликовано 8 октября, 11:06

Миллиард Киеву и прибыль оружейникам: В Крыму раскрыли «шкурный интерес» Мерца

Константинов назвал поддержку Украины Мерцем «шкурным интересом»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / penofoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / penofoto

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов назвал поддержку Украины канцлером Германии Фридрихом Мерцем проявлением «шкурного интереса». По мнению политика, глава немецкого правительства стремится обеспечить прибыль военно-промышленному комплексу и при этом не забывает о собственной выгоде. Об этом Константинов заявил РИА «Новости».

«Шкурный интерес Мерца к Украине понятен. Он добивается прибылей ВПК, причём даже не немецкого. Ну и о себе любимом, уверен, не забывает», — сказал глава крымского парламента.

Константинов также предположил, что канцлер уже смирился с перспективой политического поражения своей партии и потому спешит направлять средства в украинский бюджет. Кроме того, он допустил существование коррупционных схем при распределении выделяемых денег, сославшись на опыт Киева.

Поводом для комментария стал необъявленный визит канцлера ФРГ в Киев 4 октября. Вместе с ним на Украину приехали министр экономики и энергетики Катерина Райхе и представители немецкого бизнеса.

Во время поездки Берлин объявил о выделении дополнительного миллиарда евро на военную помощь Киеву. Ещё €350 млн предусмотрены для восстановления энергетической инфраструктуры. Средства на оборону планируется направить в том числе на беспилотники и дальнобойные вооружения.

Помимо этого, по данным Reuters, немецкие компании подписали с украинскими партнёрами 14 соглашений общей стоимостью около €6,6 млрд. Они касаются поставок систем ПВО, радиолокационного оборудования и дронов-перехватчиков. Сам Мерц объяснил поддержку Украины интересами европейской безопасности.

Мерц заявил, что не разделяет недовольство части немцев помощью Украине
Мерц заявил, что не разделяет недовольство части немцев помощью Украине

Ранее Life.ru сообщал о резкой критике канцлера со стороны Сары Вагенкнехт. Политик обвинила главу правительства в том, что он направляет миллиарды Киеву, одновременно сокращая социальные расходы в Германии. Она призвала Берлин вернуться к диалогу с Москвой. На фоне споров о внутренней политике в ФРГ также заговорили о возможной смене канцлера. Политолог Александр Сосновский считает, что механизм его отстранения уже запущен, хотя смена руководства страны пока не предрешена. По данным приведённого Life.ru опроса INSA, работой Мерца недовольны 79% респондентов, положительно её оценивают лишь 15%.

Больше новостей о международных отношениях, дипломатии и решениях мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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