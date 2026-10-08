Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов назвал поддержку Украины канцлером Германии Фридрихом Мерцем проявлением «шкурного интереса». По мнению политика, глава немецкого правительства стремится обеспечить прибыль военно-промышленному комплексу и при этом не забывает о собственной выгоде. Об этом Константинов заявил РИА «Новости».

«Шкурный интерес Мерца к Украине понятен. Он добивается прибылей ВПК, причём даже не немецкого. Ну и о себе любимом, уверен, не забывает», — сказал глава крымского парламента.

Константинов также предположил, что канцлер уже смирился с перспективой политического поражения своей партии и потому спешит направлять средства в украинский бюджет. Кроме того, он допустил существование коррупционных схем при распределении выделяемых денег, сославшись на опыт Киева.

Поводом для комментария стал необъявленный визит канцлера ФРГ в Киев 4 октября. Вместе с ним на Украину приехали министр экономики и энергетики Катерина Райхе и представители немецкого бизнеса.

Во время поездки Берлин объявил о выделении дополнительного миллиарда евро на военную помощь Киеву. Ещё €350 млн предусмотрены для восстановления энергетической инфраструктуры. Средства на оборону планируется направить в том числе на беспилотники и дальнобойные вооружения.

Помимо этого, по данным Reuters, немецкие компании подписали с украинскими партнёрами 14 соглашений общей стоимостью около €6,6 млрд. Они касаются поставок систем ПВО, радиолокационного оборудования и дронов-перехватчиков. Сам Мерц объяснил поддержку Украины интересами европейской безопасности.

Ранее Life.ru сообщал о резкой критике канцлера со стороны Сары Вагенкнехт. Политик обвинила главу правительства в том, что он направляет миллиарды Киеву, одновременно сокращая социальные расходы в Германии. Она призвала Берлин вернуться к диалогу с Москвой. На фоне споров о внутренней политике в ФРГ также заговорили о возможной смене канцлера. Политолог Александр Сосновский считает, что механизм его отстранения уже запущен, хотя смена руководства страны пока не предрешена. По данным приведённого Life.ru опроса INSA, работой Мерца недовольны 79% респондентов, положительно её оценивают лишь 15%.