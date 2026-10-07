В Германии заговорили о «внутреннем путче» против канцлера Мерца

В Германии уже запущен политический механизм, который может привести к смене канцлера Фридриха Мерца. Такую оценку дал политолог Александр Сосновский в интервью Владимиру Соловьёву для ИС «Вести».

«Мы находимся … в состоянии путча внутреннего. То есть механизм смены канцлера уже запущен. … Это не значит, что он пройдёт без проблем и что канцлера действительно заменят, но процесс идёт, и он идёт очень быстро», — заявил Сосновский.

Немецкие власти ранее подтверждали проведение коалиционного комитета ХДС/ХСС и СДПГ. Представитель правительства характеризовал споры вокруг пенсий, здравоохранения, ухода и бюджета как обычную для коалиции политическую работу.

Сосновский также назвал премьер-министра Мекленбурга — Передней Померании Мануэлу Швезиг одним из возможных претендентов на пост главы правительства. По его словам, она не будет участвовать во встрече 7 октября. При этом Швезиг не входит в число обязательных участников коалиционного комитета только в силу должности главы федеральной земли.