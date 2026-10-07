В Германии заговорили о «внутреннем путче» против канцлера Мерца
Политолог Сосновский заявил о запуске процесса смены канцлера ФРГ
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В Германии уже запущен политический механизм, который может привести к смене канцлера Фридриха Мерца. Такую оценку дал политолог Александр Сосновский в интервью Владимиру Соловьёву для ИС «Вести».
«Мы находимся … в состоянии путча внутреннего. То есть механизм смены канцлера уже запущен. … Это не значит, что он пройдёт без проблем и что канцлера действительно заменят, но процесс идёт, и он идёт очень быстро», — заявил Сосновский.
Немецкие власти ранее подтверждали проведение коалиционного комитета ХДС/ХСС и СДПГ. Представитель правительства характеризовал споры вокруг пенсий, здравоохранения, ухода и бюджета как обычную для коалиции политическую работу.
Сосновский также назвал премьер-министра Мекленбурга — Передней Померании Мануэлу Швезиг одним из возможных претендентов на пост главы правительства. По его словам, она не будет участвовать во встрече 7 октября. При этом Швезиг не входит в число обязательных участников коалиционного комитета только в силу должности главы федеральной земли.
Давление на Мерца заметно усилилось после серии неудач его партии. Life.ru писал, что сам канцлер назвал «катастрофой» результат ХДС на выборах в Мекленбурге — Передней Померании, где партия в итоге получила 4,9% и впервые не прошла в земельный парламент. Позднее представитель АдГ предрёк Мерцу отставку до конца 2026 года, однако сам канцлер уходить отказался. К началу октября его положение осложнили и рейтинги: 79% участников опроса INSA заявили, что недовольны работой Мерца, положительно её оценили 15%.
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