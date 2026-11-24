Давление на страны Евросоюза ради участия в новых программах помощи Украине может обернуться внутренним кризисом в самом объединении. Об этом NEWS.ru заявил эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

Политолог считает, что попытка заставить отдельные государства хотя бы символически участвовать в новом пакете поддержки Киева вызовет у них раздражение. По его словам, такой подход будет восприниматься как диктат крупных стран, прежде всего Германии, и как отход от принципов консенсуса и добровольности, на которых строился ЕС.

Кортунов предупредил, что продолжение этой линии может привести к серьёзному политическому кризису в Брюсселе. Он не исключил, что страны союза попросту начнут всё жёстче конфликтовать друг с другом из-за вопроса финансирования Украины.

Отдельно эксперт прокомментировал угрозу канцлера ФРГ Фридриха Мерца заблокировать новый семилетний бюджет Евросоюза, если Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария не согласятся участвовать в финансировании кредита Киеву на 45 млрд евро. По мнению Кортунова, эта риторика во многом носит символический характер, поскольку от этих стран изначально не ожидали вложений, способных существенно изменить структуру бюджета ЕС.

Вместе с тем политолог признал, что для Берлина и евробюрократии крайне важно сохранить внутренний консенсус. Если каждая страна начнёт самостоятельно решать, в какой степени она готова поддерживать Киев, это, по его мнению, может завести Евросоюз слишком далеко и подорвать то единство, которое Брюсселю удавалось поддерживать последние годы.

Ранее Life.ru сообщал, что расходы ЕС на обслуживание кредитов Украине могут достичь 50–60 млрд евро в следующем семилетнем бюджетном цикле. Дополнительную нагрузку на бюджет может создать как раз новый заём на 45 млрд евро, предложенный Еврокомиссией сверх уже согласованной кредитной программы на 90 млрд евро.