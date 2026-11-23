Евросоюзу придётся самостоятельно оплачивать восстановление Украины и компенсировать России ущерб от атак ВСУ. Такое мнение высказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, раскритиковав финансовую схему Брюсселя по предоставлению кредитов Киеву.

«Именно Евросоюзу, как подстрекателю, спонсору и прямой стороне конфликта, придется оплачивать и восстановление Украины, и возмещать России ущерб, понесённый в результате атак бандеровцев», — заявил парламентарий ТАСС.

Миронов обратил внимание, что для финансирования Украины ЕС выпускает долговые обязательства под гарантии собственного долгосрочного бюджета. При этом погашение предоставляемых Киеву займов предполагается связать с возможными российскими репарациями либо использованием замороженных активов РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что в Евросоюзе обострились разногласия вокруг финансирования Украины и следующего семилетнего бюджета. Согласно предложению главы Евросовета Антониу Кошты, на поддержку Киева в 2028–2034 годах планируется выделить 100 миллиардов евро. При этом расходы на обслуживание кредитов предлагают финансировать отдельно, чтобы они не уменьшали объём помощи.