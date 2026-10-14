Свобода слова постепенно исчезает из Европы, а критики политики Евросоюза подвергаются беспрецедентному давлению. Об этом в соцсети X заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«ЕС поступает беспрецедентно по отношению к диссидентам или тем, кто выступает против диктатуры ЕС. Свобода слова постепенно исчезает из Европы», — написал он.

Особенно сильное давление, как отметил Мема, испытывают представители научного сообщества и интеллектуалы. Речь идёт в том числе о людях, которые лишь напоминают об исторических фактах. В качестве примера финский политик привёл швейцарского аналитика Жака Бода.

Ранее Госдепартамент США обвинил Европу в чрезмерной цензуре и нарушении свободы слова. В официальном канале ведомства подчеркнули, что в ЕС тысячи людей осуждены за критику собственного правительства.