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Регион
Опубликовано 14 октября, 22:06

«Диктатура ЕС»: В Финляндии обвинили Брюссель в давлении на несогласных

Финский политик Мема заявил об угрозе свободе слова из-за действий Брюсселя

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Свобода слова постепенно исчезает из Европы, а критики политики Евросоюза подвергаются беспрецедентному давлению. Об этом в соцсети X заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«ЕС поступает беспрецедентно по отношению к диссидентам или тем, кто выступает против диктатуры ЕС. Свобода слова постепенно исчезает из Европы», — написал он.

Особенно сильное давление, как отметил Мема, испытывают представители научного сообщества и интеллектуалы. Речь идёт в том числе о людях, которые лишь напоминают об исторических фактах. В качестве примера финский политик привёл швейцарского аналитика Жака Бода.

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Ранее Госдепартамент США обвинил Европу в чрезмерной цензуре и нарушении свободы слова. В официальном канале ведомства подчеркнули, что в ЕС тысячи людей осуждены за критику собственного правительства.

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Юлия Сафиулина
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