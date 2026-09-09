Дима Билан, The Hatters и секретный гость: МФМ-2026 собрал музыкальный десант из звёзд и новичков

Дима Билан, «Звери», Zivert, The Hatters, W24 и другие известные артисты выступят на Международном фестивале молодёжи (МФМ-2026). Музыкальная программа объединит российскую и зарубежную сцену, классику, рок, фолк, электронную музыку и молодых исполнителей.

Дима Билан, The Hatters и W24 выступят на МФМ-2026. Фото © Предоставлено Life.ru

МФМ-2026 соберёт 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Помимо деловой и образовательной части, для участников подготовили масштабную культурную программу, которую реализует «Таврида.Арт». На фестивальных сценах встретятся популярные российские артисты, зарубежные музыканты, академические коллективы и представители новой музыкальной сцены.

Дима Билан, The Hatters и W24 выступят на МФМ-2026. Фото © Предоставлено Life.ru

В числе главных имён — Дима Билан, «Звери», «Моя Мишель», Zivert, NILETTO, ST, Ваня Дмитриенко и Татьяна Куртукова. Рок-направление представят The Hatters, Uma2rman, LAB и Сергей Бобунец. Современную интерпретацию народных и этнических мотивов покажут AY YOLA, BEARWOLF и ПЛУТТО, а традиции русской духовной певческой культуры — Хор Сретенского монастыря.

Дима Билан, The Hatters и W24 выступят на МФМ-2026. Фото © Предоставлено Life.ru

На фестивальной сцене также появятся легендарные «Песняры» и ВИА «Поющие гитары». Оба коллектива выступали ещё на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве в 1957 году. Компанию им составят Akmal’, Beautiful Boys, Антоха МС и NANSI & SIDOROV. Свои песни исполнят Дмитрий Колдун, Юлия Пересильд и группа МаNдрагора. Международную часть лайнапа сформируют южнокорейская K-pop-группа W24, итальянская певица WIWO и исполнительница из Южной Африки LIZWI.

Для поклонников электронной музыки организуют отдельную сцену, где выступят Alex Gaudino, POLICE IN PARIS и Burak Yeter. Последний попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря выступлению в стратосфере. Имя ещё одного участника пока держат в секрете — его раскроют непосредственно перед Фестивалем. Классическую музыку представят сразу несколькими специальными проектами. Среди них — мультимедийный концерт-спектакль «Симфония инноваций», организованный Росконцертом при поддержке Минкультуры России.

Дима Билан, The Hatters и W24 выступят на МФМ-2026. Фото © Предоставлено Life.ru

Постановка объединит наследие Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и Сергея Прокофьева с технологиями XXI века — генеративной графикой, голограммами, робототехникой и искусственным интеллектом. В концерте примет участие Московский государственный симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и дирижёра, заслуженного артиста России Ивана Рудина.

Ещё одним проектом станет шоу популярной классики «От наследия к будущему». На одной сцене выступят народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава, заслуженный артист России Василий Ладюк, премьер Большого театра Игорь Цвирко и прима-балерина Кристина Кретова. К постановке присоединятся артисты Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, а также победители международных конкурсов из Южной Кореи и Китая. Таджикистан представит фольклорный ансамбль «Мохирон», Казахстан — малый состав академического фольклорно-этнографического оркестра имени Н. Тлендиева «Отырар сазы».

Русский культурный код раскроют Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова, Государственный академический Омский русский народный хор, Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня».

Отдельное место займёт специальный проект Ural Music Night, подготовленный в рамках Года уральского рока. Концерт посвятят 40-летию Свердловского рок-клуба. На одной площадке встретятся представители разных поколений российской рок-сцены: NITI DILA, «Чиж & Co», Вадим Самойлов, Вася Писаренко, «Ягода», группа «ТОП», DJ Arcane, «Другой оркестр» и Polnalyubvi.

Свой большой музыкальный вечер на МФМ-2026 организует VK. На концерте VK Музыки выступит пока не названный артист, чьи песни становятся хитами по всей стране. В блоке лейбла VK Records появится нижегородская группа «Станция метро Горьковская». Кроме того, на сцену выйдет саунд-продюсер RITN — участник музыкальной экспедиции Sound Camp, организованной лейблом.

Молодёжную часть программы сформируют UGLI, «Каспий» и Ульяна Мамушкина. Петербургская группа UGLI соединяет поэтичную лирику с драматическим звучанием, «Каспий» пишет о любви, дороге и творчестве, а Мамушкина опирается в своём творчестве на традиции русского романса. Фолк-фьюжн представит коллектив Hodila Izba, а собственное звучание — «Элли на маковом поле». Творческий союз Вероники Кожахуровой, Семёна Хананаева и Three Sticks покажет программу «Ожившие полотна», построенную как синестезийное путешествие между музыкой и живописью.

Национальные мотивы прозвучат в выступлениях якутской этно-певицы Анастасии Алексеевой и исполнительницы из Северной Осетии KAMILL’FO. Также в лайнапе — «Сестренка», «Рубеж Веков» и BLIZKEY. Их музыка объединяет этно-поп, народные хоровые распевы, гитару, электронику, речитативы, поп и хип-хоп. Ещё одной площадкой для международного обмена станет шоу «Молодые ветра». Артисты исполнят мировые хиты на русском языке, а российские композиции прозвучат на иностранных языках. В проекте участвуют Chetna Bhardwaj из Индии, Guo Zhen из Китая, Haitham Rafi из Омана, Nikita Kering из Кении и Bell Lins из Бразилии. Россию представят Денис Майданов, NANSI & SIDOROV, MIA BOYKA, Антон Токарев, HOLLYFLAME и Майвл.

Среди участников фестивальной сцены окажутся и молодые артисты лейбла «Таврида.АРТ» — Сергей Нихаенко, Айван и группа «СНИМКИ». Резиденты арт-кластера «Таврида» также подготовят свои выступления: 7 Станций, Только Настя, Полынь Folk, BELOBOKA, Варя Судина, Дима Колоницкий, Ася Зыкова и LEBEDEVA.



МФМ-2026 проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Ранее стало известно, что 66% опрошенных прохожих признались, что ничего не слышали о предстоящем Фестивале. О событии знала примерно треть респондентов. Среди тех, кто оказался в курсе, было немало студентов УрФУ. Это неудивительно: университетский кампус станет местом размещения участников мероприятия.