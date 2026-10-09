Дина и Арина Аверины не готовы возобновлять спортивную карьеру

Сёстры Аверины не собираются возвращаться к выступлениям в художественной гимнастике, хотя Дина ещё недавно допускала такую возможность. Об этом спортсменки рассказали в интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур».

Во время беременности Дина не исключала, что снова выйдет на ковёр. Желание вернуться к тренировкам появлялось настолько сильно, что ей даже снилось участие в соревнованиях. После рождения ребёнка эти мысли отошли на второй план, хотя полностью исключать такой вариант гимнастка не стала.

У Арины подобных планов сейчас нет. Она считает, что художественная гимнастика рассчитана прежде всего на молодых спортсменок. При возможном возвращении сёстрам пришлось бы возобновлять карьеру уже в 29–30 лет — сейчас им по 28. После завершения выступлений сёстры сосредоточились на медийных проектах и бизнесе.

Ранее Дина Аверина выписалась из роддома вместе с новорождённым сыном Львом. Мальчик родился утром 29 августа в Нижнем Новгороде. Это первый ребёнок для Авериной, у Соловьёва уже есть сын от предыдущего брака. На выписку приехали родственники пары, включая сестру-близнеца гимнастки Арину Аверину.