Московское «Динамо» не сумело вернуть лидерство в Российской премьер-лиге (РПЛ), сыграв вничью с самарскими «Крыльями Советов». Встреча 16-го тура чемпионата России завершилась со счётом 0:0.

На 58-й минуте бело-голубые остались в меньшинстве после удаления защитника Хуана Касереса, получившего вторую жёлтую карточку. Несмотря на ничью, москвичи продлили беспроигрышную серию до четырёх матчей.

«Динамо» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на один балл. Третьим идёт московский «Спартак» (30 очков), имеющий матч в запасе. «Крылья Советов» располагаются на девятой строчке с 19 очками.

В заключительном туре перед зимней паузой динамовцы 6 декабря сыграют со «Спартаком», а самарцы 4 декабря встретятся с махачкалинским «Динамо».

Накануне Life.ru сообщал о разгромной победе «Зенита» над ЦСКА со счётом 4:1. Нападающий петербургского клуба Максим Глушенков оформил дубль и возглавил гонку бомбардиров чемпионата. Армейцы потерпели третье поражение подряд в РПЛ.