Бывший футболист «Зенита» Леандро Паредес потерял сознание прямо во время послематчевого интервью. Аргентинцу потребовалась медицинская помощь, сообщает TyC Sports.

Инцидент произошёл после победы «Бока Хуниорс» над бразильским «Атлетико Минейро» в финале Южноамериканского кубка. Встреча завершилась со счётом 2:0, а аргентинский клуб завоевал трофей в третий раз в истории.

Паредес общался с журналистом телеканала DSports, когда внезапно почувствовал себя плохо и упал. К нему сразу поспешили медики. Через несколько секунд футболист смог подняться и самостоятельно добраться до раздевалки, однако позднее его доставили в больницу для обследования.

Проблемы с самочувствием возникли у полузащитника ещё во время матча. Из-за жары и высокой влажности он попросил замену на 58-й минуте. На скамейке запасных партнёры обмахивали его футболками и прикладывали лёд.

После обследования Паредеса выписали. Сам футболист опубликовал фотографию из больницы и успокоил болельщиков.

«Мы в порядке, да здравствует «Бока». Сегодня и всегда», — написал аргентинец.

Позднее «Бока Хуниорс» показала возвращение полузащитника в командный отель. Паредес чувствовал себя хорошо и смог присоединиться к партнёрам.

32-летний футболист выступал за петербургский «Зенит» с 2017 по 2019 год, провёл 61 матч и забил десять мячей. Вместе с российским клубом он стал чемпионом страны, а в 2022 году выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины.

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