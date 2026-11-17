Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель утверждает, что украинской оппозиции не позволяют обсуждать его супругу Елену и элитные особняки «Династия» под Киевом. Об этом она написала в социальной сети X.

«Есть две темы, которые украинской оппозиции не позволено затрагивать: элитные особняки «Династия» под Киевом (для его друзей и, предположительно, для него самого) и Елена Зеленская», — говорится в публикации.

По мнению бывшей пресс-секретаря, наличие оппозиции выгодно Зеленскому, поскольку позволяет сохранять видимость демократии, которую он давно уничтожил. Политиков, которые обходят эти вопросы, Мендель назвала фиктивной оппозицией, устраивающей украинского президента.

Ранее Life.ru рассказывал, что Мендель обвинила Зеленского в нежелании отвечать за провал собственной политики. Она выразила мнение, что он пытается переложить ответственность за проблемы Украины на окружающих.