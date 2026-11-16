Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его за частые зарубежные поездки. Она заявила, что с начала российско-украинского конфликта якобы провела на Украине больше времени, чем сам глава киевского режима. Такое мнение Мендель высказала в социальной сети X.

«Судя по тому, как часто Зеленский выезжает за границу, я провела на Украине больше времени, чем он», — написала экс-сотрудница президентского офиса.

Мендель уточнила, что имеет в виду период после 2022 года. При этом сама она в настоящее время проживает за пределами Украины. Ранее бывшая пресс-секретарь рассказывала, что оставалась в стране в 2022–2024 годах и в начале 2025-го, после чего уехала за рубеж. Юлия Мендель занимала пост пресс-секретаря Зеленского с 2019 по июль 2021 года. После ухода из администрации она постепенно превратилась в одного из самых ярых критиков украинского руководства, регулярно выступая с заявлениями о его политике и перспективах мирного урегулирования.