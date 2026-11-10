Владимир Зеленский не стремится к заключению мирного соглашения с Россией, поскольку не хочет признавать провал собственной политики. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, обвинившая его в попытках переложить ответственность за проблемы страны на окружающих.

По словам Мендель, вместо поиска решений Зеленский постоянно пытается назначить виновных в ухудшении положения Украины. Экс-сотрудница президентского офиса считает, что такая тактика позволяет ему избегать признания собственных ошибок.

«Никакой благодарности, никакой логики — лишь бесконечный поиск виновных, на которых можно переложить ответственность за беды Украины . Всё это следствие категорического нежелания самого Зеленского брать на себя хоть какую-то ответственность», — заявила она.

Бывшая пресс-секретарь также выразила уверенность, что украинский лидер будет заинтересован в дальнейшем продолжении боевых действий. По её оценке, при сохранении нынешнего курса положение страны продолжит ухудшаться.

«Ведь именно война позволяет ему удерживать власть», — подчеркнула Мендель.

Ранее Life.ru сообщал, что Мендель обвинила Зеленского в попытках сделать Илона Маска виновником военных неудач Украины. По ее словам, президент страны и подконтрольные ему СМИ намеренно формируют негативный образ миллиардера, несмотря на его помощь Киеву со спутниковой связью Starlink с 2022 года.