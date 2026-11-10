У украинских властей появился новый человек, на которого можно переложить ответственность за военные неудачи и проблемы с безопасностью страны. Им оказался американский предприниматель Илон Маск, чья спутниковая система Starlink ранее активно использовалась Украиной. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, обвинившая главу киевского режима в поиске очередного «виноватого».

По словам Мендель, Зеленский не только сам критикует миллиардера, но и использует подконтрольные ему средства массовой информации для формирования негативного образа предпринимателя. Экс-пресс-секретарь считает, что Маска пытаются сделать ответственным за неспособность Украины добиться победы на поле боя и защитить население от ударов.

«Зеленский лично и через подконтрольные ему медиа обвиняет Илона Маска в том, что Украина не может одержать победу на поле боя и защитить своих граждан», — написала Мендель в Telegram.

Она напомнила, что с 2022 года предприниматель активно помогал Киеву, предоставляя возможности спутниковой связи Starlink. Однако теперь, по её утверждению, украинские информационные ресурсы представляют Маска в негативном свете и фактически демонизируют его перед населением.

Мендель также считает, что американский бизнесмен не позволил использовать себя в политических интересах Зеленского, в отличие от некоторых европейских лидеров. По её мнению, украинцам пытаются внушить, будто продолжающиеся российские баллистические удары связаны с действиями Маска.

«Это очередной нарратив пропагандистской машины Зеленского, которая вместо ответов ищет новых виновных», — заключила бывшая пресс-секретарь украинского президента.

Ранее Life.ru писал, что Дмитрий Медведев назвал Илона Маска участником украинского конфликта из-за использования спутниковой системы Starlink в военных целях. Зампред Совбеза РФ заявил, что предприниматель слишком поздно осознал последствия предоставления Киеву возможностей спутниковой связи. Он также сравнил отношение к миллиардеру с историей американских супругов Розенбергов, казнённых в 1953 году по обвинению в шпионаже в пользу СССР.